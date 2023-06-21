全台步入少子化趨勢，民眾生養小孩的意願低，許多人會將「毛孩」納為家中新成員。（桃園市動保處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市為提升認養率、考量民眾認養後毛小孩需負擔其醫療照顧，只要認養動物保護教育園區收容的犬貓，無論民眾設籍在何處，皆可向園區申請最高新台幣1500元的保險費用補助，若認養特定犬隻，甚至最高可申請新台幣3000元保險費用補助。

全台步入少子化趨勢，民眾生養小孩的意願低，許多人會將「毛孩」納為家中新成員、以毛小孩為伴。農委會於2021年曾對各縣市進行家犬貓數量調查，其中桃園的家犬有16萬8774隻、家貓有10萬7728隻，皆在六都中位居第2名，數量相當龐大。

動保處說，民眾可以在認養之日起30天的猶豫期內，評估自身不適合飼養寵物，若最後覺得無法飼養，可至桃園市動物保護教育園區辦理退養手續，如30天後確定要與陪伴牠一生，可申請最高新台幣1500元的保險費用補助，若為認養特定犬隻，例如行動不便或截肢的犬隻，則最高可申請新台幣3000元保險費用補助。

動保處建議，民眾飼養寵物時，若有寵物保險便能減輕經濟壓力，並保障毛小孩的醫療品質。歡迎民眾至動物保護教育園區參觀收容的毛小孩並與牠們互動，更希望民眾能夠認養牠們，給牠們1個溫暖的家。

動保局提醒，園區營運時間為每周二、四、五、六、日，每周一、三則為休園日。服務時段自早上9點半至下午4點，中午12點至下午1點不開放入動物舍參觀。