原本特斯拉有意進入印度市場，但礙於進口稅太高，於是在2022年打消此念頭。在延宕1年後，特斯拉和印度在5月又重啟溝通管道。特斯拉高層在最近出訪印度時，曾與當地政府討論印度零組件採購以及設廠獎勵方案，但最終還是沒有提出要在印度建立工廠。

計畫2024年將參訪印度的馬斯克，一直是印度政府想要引進的重要電動車業者。莫迪這個亞洲第3大經濟體的領導人，也想利用目前中美關係緊張之際，導入外資到印度進行各項投資。故莫迪這次去紐約時，可能會與20多位知名企業主見面。

一直為下一個超級工廠，在全世界尋覓合適地點的馬斯克，6月中旬時，才親赴法國與總統馬克宏見面。馬克宏也善意回應，會幫馬斯克爭取在法國設廠。同時，義大利也想要特斯拉去自己國家蓋廠房。

亞洲的韓國，也是另個積極追求特斯拉的國家。早去年11月時，韓國總統尹錫悅就說過，韓國是特斯拉最好的投資地點。但馬斯克回覆說，會全盤考慮包括人力與技術後再決定。

今年元月，彭博社曾報導，特斯拉即將與天然資源豐富的印尼達成初步協議，可能會在當地設立一家工廠。同時，預估這座車廠的年產量，可望達到至少100萬輛。