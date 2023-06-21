交通部觀光局將於9月15日正式改制掛牌為觀光署，要找誰擔任首任署長帶頭衝刺台灣觀光？目前多方人馬仍在檯面下角力，交通部長王國材今指出，新署長一定要有觀光專業、善於行銷，口袋人選有很多個，現任局長張錫聰也是之一，掛牌前一定會向外界公布。

王國材說，觀光署長人選有很多個，現在的局長即將退休，但也是首任署長人選之一。他期待，新的署長一定要對觀光有專業且善於行銷，才能帶領觀光邁向下一個新氣象，名單與行政院討論後，會在9月15日前公布。

王國材今日出席台灣仲夏旅遊節宣傳記者會，他受訪時表示，現在國外旅客，以港澳最多，日韓居次，再來是東南亞。統計至前天，今年的國際觀光客已達246萬人次，今年設定要達到的600萬人次目標，確定可以達到，並在明年恢復疫情前1200萬人次的水準。

王國材說，從這次端午連假可感受到，每個風景區和旅館都相當滿，國旅大多是假日人多，平常日的旅宿、餐飲生意差，因此希望透過國際觀光客把離峰補齊，所以現在無論國旅或國際觀光客市場，都非常重要。

觀光局與齊柏林基金會合作拍攝台灣山林、海岸美景，7月起在紐約時代廣場播放台灣仲夏旅遊廣告，吸引北美旅客來台。

張錫聰說，今年1至5月北美旅客有將近10萬人次，成長幅度比預期還高，經統計散客特別多，因為是長線旅遊，航班也逐步在增加，因此成長潛力還很大。夏季是北美旅遊旺季，因此藉機推出台灣特色，露出跟過往不同的產品，希望暑假再衝刺一波，同時鎖定消費額度、停留天數都更高的高端客群。