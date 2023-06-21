德勤資本市場服務部近日發佈《中國內地及香港IPO市場2023年上半年回顧與前景展望》，顯示以2023年上半年的新股融資總額計算，上交所和深交所將分別成為全球最大與第二大的上市目的地，並估算今年大陸A股全年將有430至510檔新股融資（IPO），合計金額約6200億至6990億元（人民幣，下同），超越去年5868億元續寫新高。

據《經濟觀察報》報導，港股方面，德勤預測香港2023年全年將會有接近100檔IPO，融資額約1800億港元，其中包含優化股票互聯互通、科技公司分拆上市、中概股上市、全新的特專科技公司上市機制，以及國際公司來港上市將成為推動因素。

德勤資本市場服務部預期，全面實行股票發行註冊制後，大陸新股IPO活動將於下半年漸趨活躍。在經濟及商業活動逐漸恢復、中央政府穩中求進的經濟政策及措施以及新股常態化發行的支援下，預計A股市場在2023年所獲得的新股融資額仍然會較2022年增多。

德勤預測資料顯示，2023年上半年，A股市場將會有174只新股融資2095億元，相較2022年上半年，市場有169只新股發行上市融資額達3119億元，新股數量上升3％，而新股融資額下滑33％。