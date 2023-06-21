遠東百貨(2903)今舉辦112年股東常會，集團董事長徐旭東主持；面對央行、台綜院分別下修全年經濟成長率至1.72％、1.45％，徐旭東表示，台灣人很有一套，尤其「台灣媽媽們床腳下有私房錢」，在家人需要時就會有錢，如此妙喻說明下半年景氣可以樂觀看待。

徐旭東表示，景氣有循環下來的時候，台灣人都有點私房錢，尤其媽媽們不只床腳下有私房錢，可能別的地方也有，當景氣低迷時，足以因應「抗戰」時所用，而在全世界受景氣影響時，台灣的感受就沒這麼深，說穿了「台灣人就是有自己的一套辦法」。

國內各預測機構下修今年全年經濟成長率；徐旭東舉例，緊接而來的端午節連續假期，大家都計畫外出旅遊、消費，世界哪裡看得到像台灣這麼有熱忱的地方，連說了三次「Good」，表達對下半年景氣樂觀看待的態度。

由於去年疫情趨緩，百貨零售市場人潮回流，遠百零售集團營業額擺脫連續兩年負成長，在活絡市場氛圍下把握商機，展現強勁的營運動能。

徐旭東表示，擁有51年歷史、市民們充滿回憶的遠百寶慶店將於8月拆除，當時很多小女孩可能第一件洋裝就在寶慶店買的，也有很多台北市民，第一次逛百貨的經驗，就在這裡發生，將懷念記錄下來後，寶慶店將原地重建，要注入更多符合潮流的新觀念。

徐旭東也宣布，位於大巨蛋園區的SOGO CITY預計114年Q1全區開幕完成，營業面積達3.6萬坪，是台北市最大量體的購物中心；大陸重慶遠百城籌備明年Q2開幕，商場面積2.4萬坪，由於位於交通樞紐，日均客流量80萬人次，將成為當地中高端消費新地標。

遠東百貨自民國56年成立以來，去年登上新高峰，除了首年開幕的遠百竹北店業績表現超越目標外，既有各店中，台中、板橋兩家大型店的成長力道也相當出色，帶動整個遠百零售集團在合併營業額、稅前淨利、稅後淨利三項財務數據皆創下近五年新高，EPS亦成長59％，交出一份亮眼的經營成績單，為股東創造優異的報酬。

遠百零售體系包括遠百及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業，111年合併營業額為1260億元，合併淨利為27.1億元，每股盈餘1.37元，每股發放現金股利1.1元。

其中，母公司遠東百貨持續提升獲利，營業額570億元，營業利益24.3億元，雙雙創下歷史新高峰。遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店、City’Super超市亦表現不俗，遠東SOGO業績及獲利較前1年度成長超過1成；愛買量販店發展網路購物，深化外送商機，網購績長超過3成；City’Super超市積極拓展全通路服務模式，強化 APP應用，提升服務品質、刺激業績成長。