許多女性朋友大姨媽來時易心情煩躁，或乳房、下腹脹痛等經前症候群症狀，台南柳營奇美醫院中醫師簡珮珊表示，中醫會依據不同證型做不同的治療，平時易緊張焦慮，經前焦躁易怒、胸部悶脹、乳房脹痛、胃口不好，屬於最常見的「肝氣鬱結型」，處方可選用逍遙散來治療。

日前一名年約30歲的王小姐到柳營奇美醫院中醫部門診就醫，自述每個月總是有幾天容易心情煩躁，情緒莫名沮喪而且很容易生氣，同時伴隨著乳房脹痛、下腹脹痛、頭痛以及四肢水腫等症狀，且這些症狀總是在月經來之前，而隨著月經來了之後，一切又恢復正常。

簡珮珊說，根據統計，約47％的女性有經前症候群的困擾，其中更有3至8％的人會嚴重到產生經前不悅症，表示症狀已經嚴重到對日常生活造成實質影響；經前症候群的原因錯綜複雜，真正致病機轉目前還不是很清楚，可能是和黃體激素和雌激素比例失調有關。

中醫治療中最常見的為第一種「肝氣鬱結型」，治法以疏肝解鬱，理氣散結，處方可選用逍遙散來治療。第二種為「肝腎陰虛型」，症狀常有經前易煩熱、夜睡不安、手足心煩熱、口乾，治法須滋養肝腎，育陰清熱，處方可選用知柏地黃丸加減來治療。

第三種為「氣滯血瘀型」，此類型的人在經前或經期常有頭痛、腹痛、肢體不定處疼痛、經色紫黯、血塊多，治法以理氣行滯，活血養血，處方可選用血府逐瘀湯加減治療。第四種為「氣血虛弱型」，可見月經顏色淡質稀、經期時眩暈，或平時腸胃功能欠佳，經前易疲倦、腹瀉、胃口不好，治法須補益氣血，健脾和胃，處方可選用補中益氣湯或六君子湯加減來治療。

簡珮珊提醒，大部分民眾的經前症候群症狀輕微，影響不大，會有少數經前不悅症的女性，經前不適程度較嚴重，尤其情緒方面出現憂鬱、焦慮、易怒症狀明顯，或有其他強烈而難以承受的情緒，甚至已嚴重影響生活機能，讓每個月必經的過程不再如此難熬。