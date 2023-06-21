一對小情侶交往期間因意外懷孕，2人決定墮胎，但女子不敢讓家人知道，向醫生謊稱己徵得母親同意，由男友的爸爸來代為處理墮胎，前年3人到醫院簽署同意書，進行人工流產，但事後還是被女子的母親知道，向男友及男友爸提告墮胎罪，但檢方認為，當時女子已滿18歲，民法已將法定年齡從20歲下修到18歲，依優生保健法施行人工流產，因此男友及男友爸判無罪。可上訴。

判決指出，阿強（化名）與女友2人於2020年9月21日交往期間不小心懷孕，但2人決定墮胎，因此上網找到一家婦產科，希望醫師能為女友實施人工流產，但該醫師表示因為女友還沒滿20歲，需徵得法定代理人同意，但女友擔心母親發現她懷孕，向醫生稱自己徵得母親同意，由阿強的爸爸來代為處理墮胎，但醫生還是要求需要阿強爸爸需親自前往醫院。

2人離開醫院後，立刻向阿強爸爸求助，於同年10月2日，3人前往婦產科醫院，並於手術及麻醉同意書上簽名，醫師才開立流產藥物，讓腹中約6周大的胎兒進行人工流產。但事後還是被女友的媽媽發現，報警處理，認為阿強和阿強爸涉犯墮胎罪嫌。

高雄法院法官審理時，根據民法修正前為20歲成年，修正則規定則改為18歲為成年，當時女友已經滿18歲，依優生保健法施行人工流產，已無須得其母同意，由於女友行為時剛滿18歲，身心與經濟狀況尚不穩定，當得依優生保健法第9條第1項第6款規定阻卻違法，而不成立墮胎罪，因此判阿強及阿強爸無罪。可上訴。