基隆市議會民進黨團總召鄭文婷表示，一切尊重司法調查。（張志康攝）

民進黨立法委員參選人張秉鈞涉嫌詐領助理費，遭地檢署聲請羈押。對此民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，尊重司法，希望毋枉毋縱。同時也指出，希望黨中央能夠盡速召開會，做出較好的決策。

蘇仁和表示，張秉鈞在擔任議員期間表現非常優秀，最直接的證據是去年九合一選舉時，他在中山區以第一高票順利連任。發生這樣的事情，黨部表示非常遺憾。但黨部尊重司法，希望司法單位能夠毋枉毋縱。

至於後續的處理，蘇仁和表示，立法委員是由中央黨部提名，中央黨部也已知道這個情況，視後續發展，中央黨部會召開會議討論。

蘇仁和透露，21日上午民進黨中央黨部表示預計將於下周二（27日）召開會議討論。但他認為，若張秉鈞涉入的案情今日有較明確的結果，希望中央黨部早點開會，不要再等到下周二。他認為，明年的總統及立委大選已靠近，且基隆市的選情艱困，希望黨中央在連假結束後的下周一就能召開會議，盡速做出較好的決策。

問及這樣的情況最嚴重時，是否可能撤銷提名。蘇仁和表示，中央黨部有廉政公約，民進黨的公職人員在參選時都有簽廉政公約，黨中央會依廉政公約條例來辦理。

另一方面，基隆市議會民進黨團總召鄭文婷則是表示，一切尊重司法調查，相信張秉鈞的清白，希望一切安好。至於談到民進黨是否會以最高標準來檢視此事，並做出處置時，鄭文婷表示，相關的立委提名作業都尊重黨中央機制，她相信黨中央會做最好安排。

鄭文婷說，以她個人來說，她認為政治人物不管做任何事，都應該以最高的道德標準來要求自己，她相信，這也是一般民眾對政治人物的期待。

對於議員助理款及配合款使用，鄭文婷表示，今年初監察院曾有一份公文下發到地方，主要是在議員配合款的使用上，有特別叮嚀議員在使用時應要有利益迴避的觀念。現在大家都很重視公開透明，希望不要有太多利益糾葛。

被問及若張秉鈞真遭民進黨中央撤銷提名，鄭是否願意積極爭取時，鄭文婷表示，民進黨的初選有初選機制，如今立委初選結果也已出來；隨著現在發生意外狀況，她將視黨中央如何決定，會全力輔選黨中央提名的候選人。