自從二刀流好手大谷翔平加盟天使，卻從未與「神鱒」卓奧特（Mike Trout）合體打進季後賽，今年會是天使控制大谷翔平的最後一年，總管米納森（Perry Minasian）再度重申，只要球隊仍處在季後賽競爭行列，他們不太可能會交易大谷翔平。

「看看我們現在的戰績，這是不言而喻的」，米納森特地在高速公路大戰前放話，因為道奇就是大谷翔平下賽季最有可能的去處，但目前天使戰績已經超越太空人，排在美聯西區第2位，尤其面對遊騎兵的系列賽豪取3勝，以41勝34負暫居美聯外卡第2席，天使有可能在今年將季後賽乾旱終結。

天使上周戰績5勝2敗，大谷翔平每場比賽都貢獻至少1支長打，23個打數中狂敲10安，包含6發全壘打，獲12分打點、10保送，投手丘上繳出6局掉2分內容，奪下本季第6勝，也順利入選生涯第5座單周最有價值球員，在明星賽的票選上也名列前茅，大谷翔平幾乎篤定連續3年在明星賽先發。

許多球隊覬覦得到大谷翔平，除道奇外，大都會、巨人和教士等財力豐厚的球團都在競爭，大谷翔平經紀人巴雷羅（Nez Balelo）在2月時透露，大谷進入自由市場的機率高於簽下續約協議。大聯盟交易截止日為美國時間8月1日，如果大谷翔平以自由球員身分加盟其它球隊，天使可能只會得到一枚額外的補償選秀權。