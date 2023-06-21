疫後缺工問題嚴重，勞動部即起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，首波專案職缺針對旅宿業房務、清潔人員進行專案職缺媒合。55歲阿秀姐尋求台南就業中心幫忙，應徵上飯店的房務員工作，重返職場。勞動部雲嘉南分署指出，符合資格民眾每月可獲6000元到1萬3000元獎勵金，最高可領15萬6000元。

「很開心能重回職場！」55歲阿秀姐很感謝勞動部幫忙找到穩定工作，甚至還有獎勵金可領，她說，因沒有特殊專長，長期打零工，工作並不穩定，尋求勞動部台南就業中心幫忙，就服員推介她應徵對二度就業婦女相當友善的旅宿業廠商房務員職缺，一開始阿秀姐對從未接觸過的房務員工作沒信心，但透過和廠商面談後，決定鼓起勇氣嘗試。

阿秀姐分享，只要掌握技巧，房務員工作其實沒有想像中辛苦。她說，每天平均要打掃10到12個房間，經前輩指導撇步後，大約2個月後就適應習慣，現已得心應手，「有時候客人還會貼心給小費、送禮物」，算是額外收穫。目前她已穩定就業超過半年，也因為工作態度積極，表現也獲得雇主、家新大飯店的讚許。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」提供就業獎勵，經就業中心推介受雇專案職缺，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，工作偏遠（特定）地區就業獎勵金則有9000元；若中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領1萬元、工作偏遠（特定）地區加碼到1萬3000元；部分工時工作每月則給5000元、工作偏遠（特定）地區則可領6500元獎勵金，最長可領12個月。

劉邦棟說，首波「疫後改善缺工擴大就業方案」專案職缺針對旅宿業房務、清潔人員進行媒合，且方案中也訂出薪資門檻，雲嘉南地區要在2萬8000元以上；另「餐飲業」現已完成會商作業，預計將納入下波缺工產業中，歡迎有興趣民眾可上「台灣就業通」職缺專區查詢，亦可電洽雲嘉南轄區各就業中心或撥專線0800-777-888詢問。