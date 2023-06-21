研調機構公布5月台灣智慧型手機銷售排行榜，蘋果有望在秋季推出iPhone 15系列新機，導致市場出現觀望氣氛，多款Android手機趁勢衝高排名，接下來有可能擠下蘋果，奪得銷售冠軍寶座。

5月銷售冠軍仍是蘋果，由iPhone 14 128GB拔得頭籌，排名第二的則是Galaxy A54 5G 8GB+256GB一舉竄升5名，第三名與第四名分別是iPhone 14 Pro 256GB與iPhone 14 Pro Max 256GB兩款手機，第五名出乎意料，由三星Galaxy A14 5G 4GB+64GB狂升7名逆勢奪下。

對比4月前五名中有四名是蘋果iPhone手機，到了5月只剩三個，不僅原本在第五名的Galaxy A54衝到第二名，還帶動Galaxy A14進入前五名，4月排名第三的iPhone 14 Pro 128G一口氣掉了3名至第七名，原先排名第二的iPhone Pro Max 256GB也掉到第四名。

綜觀5月銷售數字，總銷售量達38.6萬台手機，比去年同期增加2%，同時也比與上月成長13%，出現明顯回溫跡象，不過受到蘋果即將於秋季推出新款iPhone手機的影響，iPhone的買氣明顯下滑。