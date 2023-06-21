「山東號」 航母中午通過台灣海峽 國軍機艦控中 12:392023/06/21 中時新聞網 戴志揚 、中時、 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「山東號」 航母中午通過台灣海峽 國軍機艦控中。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿部林肯日前結束訪問大陸行程。但前腳才剛離開，大陸航空母艦「山東號」又現蹤台灣海峽。國防部中午表示，中共山東號航艦編隊，今（21）日沿臺灣海峽以西向南駛。國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。 士電21日股東會通過每股配發現金股利2元及全面改選董事 美國雷根號航母南海對峙5共艦 前海軍艦長大膽預判結局 陸恢復釋迦輸入綠轟統戰 藍委諷：民進黨也可辦台灣論壇 #山東號 #國軍監控 #布林肯 #西向南 #通過台灣海峽 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣櫻花股東會通過配息3.7元創新高 今年營運有望持續成長 12:462023/06/21 財經 創波羅的海3國之先 愛沙尼亞2024年起同婚合法 12:132023/06/21 國際 布林肯見習近平 侯友宜：兩岸需誠懇對話 民進黨只會說是統戰 10:082023/06/21 政治 美國正妹被爸送來台灣 和阿公阿嬤同住她竟喊：好過分 12:102023/06/21 生活 陸恢復部分台灣鳳梨釋迦進口 鄭文燦斥政治操作 12:132023/06/21 政治 布林肯訪陸行緩解緊張局勢 學者：恐怕只是暫時 10:202023/06/21 國際 柯文哲籲快通過兩岸監督條例 柯建銘嗆：他不了解 12:502023/06/21 政治 企鵝妹準備離台 西門町獻歌藝卻恐觸法掀論戰 09:002023/06/21 娛樂 嚇阻北京武統 美智庫籲華府加強支持台灣 05:332023/06/21 國際 海底傳來敲擊聲！美加法軍方持續搜救「鐵達尼號」失聯潛艇 12:092023/06/21 國際 和平解決台灣問題為「一中政策」核心 陸痛批美篡改政治承諾 10:302023/06/21 兩岸 傳陸在古巴建軍事設施 美：非秘密也不驚訝 08:052023/06/21 國際 美曾叫我黑貓中隊做這事？退將曝情報戰內幕：不願犧牲 08:002023/06/21 政治 台灣買MQ-9 情資美優先使用？退將怒揭1玄機 08:302023/06/21 政治 協易機股東會通過每股配現金股利0.32元 股息配發率高達177.78％ 11:372023/06/21 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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