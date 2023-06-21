美國國務卿部林肯日前結束訪問大陸行程。但前腳才剛離開，大陸航空母艦「山東號」又現蹤台灣海峽。國防部中午表示，中共山東號航艦編隊，今（21）日沿臺灣海峽以西向南駛。國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。