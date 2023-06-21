炎亞綸向耀樂致歉。(粘耿豪攝)

【LIVE直播】炎亞綸被控硬上偷拍不雅片 突襲現身網紅耀樂記者會道歉｜2023.06.21 @中時新聞網娛樂

抖音男神「耀樂」今（21日）中午開記者會指控炎亞綸曾硬上他又偷拍性愛片，沒想到最後外流，炎亞綸無預警現身記者會，對耀樂鞠躬道歉，離場後他崩潰流淚，再度強調：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」

炎亞綸邊哭邊哽咽表示，今天特地來記者會一趟，就是要親自向耀樂說聲對不起，他也重申「絕對沒有做任何強迫意願的事情」、「絕對沒有偷拍（性愛片）」，眼見耀樂開記者會爆料他，炎亞綸表示完全沒有辦法想像對方要用這種方式。至於可能涉及的法律刑責，炎亞綸回應：「後續有任何問題我都會負責任。」

耀樂在記者會上透露，2017年認識炎亞綸，當年他才16歲，2018年在橫店拍戲時，耀樂一起床就驚覺身體被炎亞綸的生殖器放入，立即嚴肅地拒絕，礙於身形瘦小無力抵抗，炎亞綸繼續動作，耀樂只能自我催眠這是情侶間該有的行為。

至於第一次被拍性愛影片，耀樂表示是在炎亞綸位於天母的住處，當時他發現後就立刻拒絕，炎亞綸承諾不會再犯，沒想到2018年中秋節前夕，耀樂發現性愛影片被外流，感到無比驚慌，便私訊問炎亞綸何時偷拍錄影？炎亞綸表示不知道影片為何會外流，推測是送修手機時被盜；如今過了5年，耀樂表示炎亞綸根本是在敷衍，加上他只跟炎亞綸一人發生過性行為，因此懷疑是炎亞綸自己流出影片，要求他把這5年調查出來的證據公開說明。耀樂也強調拍攝未成年少男性愛影片是一件違法的事情，坦言炎亞綸昨日的道歉文相當敷衍，希望他能正面回應，不要再混淆視聽。

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