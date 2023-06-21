宜蘭縣某補習班發生2名國小學童被餵3級管制藥品「利他能」，今天（21日）宜蘭縣衛生局表示，另有4名學童家長表達有篩檢意願，宜蘭縣衛生局表示，該補習班願意負擔檢測費用，如其他補習班學生家長有疑慮，可先向教育處聯繫，衛生局將會稽查有無用藥事實再安排。

宜蘭地檢署指出，該案補習班是按照藥品需求使用，但沒經過處方箋，因此會依《醫師法》第28條偵辦。此外，有人稱「利他能」為「兒童古柯鹼」，對此宜蘭縣藥師公會理事長楊永安說，這種藥需要的不多，並不常開，但「兒童古柯鹼」的說法並不正確。

楊永安表示，「利他能」是學習無法專注的小孩在吃的藥品，主要是治療小朋友不專注，不會有成癮性。衛生局表示，「利他能」如果經醫生處方開立，是安全而有效的藥物；透過管制藥品管理系統清查，有「利他能」的醫院、藥局、診所都是符合規定，沒有異常流出。

民進黨宜蘭縣議會黨團今舉行記者會呼籲，縣府對於孩童環境嚴加重視，讓家長免於恐懼，如果其他補習班家長有疑慮、發現孩子跟以往不太一樣，也可以免費篩檢，讓家長更安心。

宜蘭縣衛生局長徐迺維（左）、教育處長簡信斌今說明縣府對餵藥案後續處置與因應作為。（李忠一攝）

衛生局表示，該補習班願意負擔篩檢費用，篩檢方式是採用尿液採檢，其他補習班建議先向教育處聯絡，先確認有無用藥的事實再來做篩檢；縣府該做都有去做，後續調查也都會對外公布進度。

教育處表示，全縣幼兒園在上周調查後，並無違法餵藥的問題，教育處也發函給134所幼兒園、教保中心等落實托藥的程序，並發函給296家立案補習班與13家課照中心，國中、小部分也已請校方注意相關問題。