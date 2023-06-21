燁輝董座林義守提到，今年面臨通膨後的升息調控，制約了全球基礎產業的固定投資及房地產，尤其是前幾大經濟體展望不樂觀，影響用鋼需求至大。後續觀察重點，如美國進入大選年，美中政策預期和緩，美國用鋼行業下半年仍有轉機；俄烏戰爭雙方皆陷入困境，和談機率升高；大陸針對國內經濟政策送暖，陸續打出金融及貨幣政策組合拳(刺激房市、降息、人民幣貶值、擴大內需等)。

燁輝表示，鋼價目前經過三個月的整理，鐵礦砂已率先反彈，非鐵金屬亦走出谷底，美鋼率先於七月宣布漲價55美元，歐盟對明年用鋼預測增加5.4%，配合大陸、越南等主力鋼廠護盤保價，估計八月過後有機會價格反彈，加上全球升息腳步放緩下半年，不宜看淡。燁輝現階段將採取降低原料成本，嚴控庫存水位及謹慎操作價格導出最佳銷售數量利潤組合，期能走出鋼鐵市場低谷搭上上升行情擴大銷量。

燁輝今年行銷重點，原料方面，除與上游中鋼集團鞏固合作關係外、嚴控庫存數量及適度進口調節成本。內外銷方面，內銷由於宏觀環境不佳，今年GDP已修正至1.72%，又面臨選舉、傳統用鋼建材需求機會保守因應；而外銷，燁輝在外銷掌握138個國家通路，故前半年仍保有往年均85%以上銷售量，尤其在太陽光電支架數量累積已達6萬噸以上，年增倍數，已取得一定市占率，後續可期。

燁輝為開拓新興產業光電建材、電動車、光電、資通，公司成立產品研發部，與營業市場開發部結合更大量能，並已結盟跨業整合進行建材銷售以外建立第二業務引擎-BIPV(屋面鋼板光電建築一體化的彩塗浪板)+EV+光充儲，提供客戶更多高端鋼材之服務及選用。燁輝積極推動銷量外，市場研發除在2019年推出鋁鎂鋅(PM)及光支彩做為光電產業最佳適材適用適所之材料方案，今年前半年內外銷銷售總量已累積為6.9萬噸，年成長53%，今年後市預估仍會加溫。