許勝雄指出，仁寶在車電領域已經有些成果，仁寶在墨西哥有車用布局。20多年前我就提出「芝麻開門」的概念，早期汽車以機械為主的架構，會因為電子使用而改變為電子化。所謂「芝麻開門」，就是當人走到汽車旁邊，叫汽車開門，門就開了！可以用語音來控制開車的行為。現在透過AI和5G讓無人駕駛完全自動化，甚至於變成運輸過程中很簡單的工具。

翁宗斌表示，今年7月底8月初，仁寶墨西哥廠就會開始出貸，產品品包括ADAS、車用5G通訊模組，出貨量依客戶需求而定！目前仁寶也在思考到歐洲設立車用相關的生產線。

許勝雄也指出，目前銷庫存已經不這麼重要，最重要是需求面；現在看來，大家對下半年都比較樂觀！針對日前華碩進行組織調整，許勝雄表示，全球筆電今年也是2位數衰退，但平心而論，若回溯到6-7年前，筆電一年的需求約1.7億台左右，後來因為疫情產生WFH、LFH應用快速提升，尤其是2020年，筆電的一年需求爆增至2.4億-2.5億台，這種爆增原本就是不正常現象，現在只是回到比較正常水準。汰舊換新需求一年約在1.6億台上下，這個數字是可以的！