國民黨總統參選人侯友宜今天表示，謝謝許多好友要促成他與前高雄市長韓國瑜見面；他也多次聯繫鴻海創辦人郭台銘，也謝謝郭台銘願意輔選立委，期待一起團結，並肩往前走。

新北市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，記者詢問，外界認為，侯友宜參選總統民調落後的因素是整合問題，傳出前台南市議員謝龍介有意促成侯友宜與前高雄市長韓國瑜見面，侯友宜是否有見面的意願。

侯友宜說，非常謝謝每個人願意在此艱難的時刻站出來相挺，包括謝謝韓國瑜與其他許多好友，尤其，國民黨現階段面臨艱鉅挑戰，有賴大家盡心盡力團結一起。

記者詢問，需要整合的還有鴻海集團創辦人郭台銘，傳出郭台銘要建智庫幫立委輔選，侯友宜是否會親自拜訪郭台銘，彼此整合。

侯友宜說，其實已經多次聯繫郭台銘，也多次透過很多關係聯繫，他與郭台銘有共同的目標、想法，都願意守護中華民國。郭台銘願意幫立委，甚至與智庫共同研究，讓國家更繁榮、安定，不但謝謝郭台銘，也要一起並肩往前走。

國民黨20日聘任前新北市副秘書長張其強為黨副秘書長，希望借重張其強公共行政經驗以及新聞媒體專業，強化黨中央與侯友宜競選團隊的溝通管道。

對此，侯友宜表示，張其強很優秀，平常也與黨部多所聯繫，這次擔任黨副秘書長，盼望凝聚黨部與選辦團隊力量，讓運轉更快速。

記者詢問，台灣民眾黨總統參選人柯文哲的國政白皮書傳出涉及重啟服貿談判，侯友宜對此有何看法；侯友宜最近以「煙火、煽風點火」形容柯文哲，是否選戰策略加強打柯力道。

侯友宜說，柯文哲經常在受訪時的說法，說完後就沒有結果，以前說的與後面做的完全不一樣。因此，他只是講出對柯文哲看法的真話。

記者詢問，侯友宜19日在台灣大學的演講被質疑有暗樁，他說，面對學生的提問，都誠懇務實的回應，學生來自四面八方，希望提出滿意的答案。