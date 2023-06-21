近來又有不少民眾收到假冒黑貓等宅配業者寄發的詐騙簡訊，有人按下連結後，遭騙取個人資料及信用卡等付款資訊，損失動輒上萬元，彰化縣警局刑警大隊為此製作防詐宣導圖文，戳破該類型詐騙的手法；黑貓宅急便等業者也發布反詐騙公告，提醒民眾提高警覺，避免受騙。

近來假冒黑貓宅急便的釣魚詐騙簡訊又頻繁出現，很多民眾都收到該簡訊，打開後發現是包裹配送失敗的訊息，並稱因欠缺資料，無法運送包裹，必須及時更新資料，以便包裹正常運送。該類簡訊通常還會附上連結的網址，並要求必須及時處理，避免影響包裹的正常運輸配送。

警方表示，上述亂槍打鳥式的釣魚簡訊最近相當多，但其實宅配業者根本沒有這項包裹，這是詐騙集團企圖騙取民眾的個資跟付款資訊，民眾若不小心按了連結，填好相關個資、信用卡及金融等資料後，就可能會被馬上被盜刷上萬元。

警方分析，該類宅配詐騙手法通常會發送簡訊要求輸入電話、身分證等資訊以「激活」不明網址，或自稱是宅配人員要求提供個資，並以包裹未付款為由要求匯款，或提供匯款及個人金融資訊，甚至會假冒業者以徵才名目，騙取個資。

黑貓宅急便在官網發布反詐騙公告。（翻攝黑貓宅急便官網／孫英哲彰化傳真）

黑貓宅急便近日也發布反詐騙公告表示，近期有不肖人士以以下等名目假冒該公司名義進行詐騙，提醒消費者黑貓宅急便官方網址為https://www.t-cat.com.tw/，發出的簡訊不會要求輸入個資。

黑貓宅急便強調，該公司不會使用任何社群帳號主動聯絡索取個資及費用。為預防詐騙，民眾若有疑慮可撥打黑貓宅急便客服專線412-8888，或是撥打165反詐騙電話諮詢查證。