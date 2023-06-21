彰化一對謝姓夫妻駕駛自小客車外出，行經員林大潤發時疑發生爭執，謝男情緒失控竟負氣跳車，並作勢開啟妻子駕駛座的門，期間產生拉扯，一旁莊姓騎士見狀幫忙制止，沒想到自己的機車竟遭失控的謝男騎走，事後莊姓騎士報警提告，近日檢方偵查終結，依搶奪罪將謝男起訴。

這起事件發生在今年4月11日，影片被上傳臉書「爆廢公社」而曝光，從影片中可見，在停等紅燈的騎士發現後方車輛出現異狀，有名男子疑似情緒失控，突然從後座開車門下車，並開啟副駕駛座的車門，隨後衝到駕駛座對著女駕駛拉扯，騎士見狀便與其他車輛駕駛合力將失控男拉出，並壓制在地上。

後來女駕駛走出車門驚慌地表示與失控男是夫妻，並指出失控男一時心情不好而情緒失控，才會做出瘋狂舉動，沒想到失控男趁談話間隙跑走，並且騎走騎士未熄火的機車，這一幕讓所有人看傻眼，而搶走機車的失控男子也在一小時後被警方逮捕帶回警局。

起訴書指出，謝男4月11日下午2點41分，搭乘配偶胡女所駕駛自小客車，行經彰化縣埔心鄉中山路與柳橋東路口時，因細故與胡女發生拉扯，莊姓騎士行經該處，協助報警處理並與路人協同制伏謝男，沒想到謝男基於搶奪犯意，徒手搶取莊男停在該處的機車離開現場。

起訴書說，同日下午3點50分警方在彰化縣埔鄉心明聖路一段附近找到莊男機車，並循線將謝男緝捕歸案，謝男坦承不諱，訊後依刑法第325條第1巷之搶奪罪提請公訴。