台中5億高中生案今天偵結，夏姓父子涉殺人嫌獲不起訴，引發外界乍舌。家屬曾委託中山醫大法醫室主任高大成現勘，高也提出諸多疑點。檢方也回應告訴人及外界所提供查證方向之調查結果，其中賴生身上7處針孔，檢方出示醫院急救紀錄單，顯示多處針孔皆因急救需要產生。另夏嫌案發變裝提證物之說，係遭有心人攝錄並移花接木所為。

賴姓高中生死亡案震驚全台，告訴人及外界所提供10大疑點查證方向，包括賴生有無送醫急救、左右手針孔之謎、頸部有無勒痕、生前有無遭注射氯化鉀、墜樓前有無飲酒、是否自其他樓層拋出墜落、夏嫌變裝攜帶證物離去等疑點，檢方偵結也一一回應。

其中左右手針孔之謎、夏嫌案發變裝、樓層拋出等疑點，引發外界議論。檢方出示中國附醫急救紀錄單，顯示多處針孔都是因急救所產生，有黏貼紗布之處都是做醫療行為插針所留下的。

而賴男體內僅800cc出血是否致死？根據鑑定法醫師證稱，賴男體內出血，兩肺破裂塌陷無法呼吸、臟器多重創傷，造成呼吸及循環系統受到破壞，為致死原因。另3樓待售戶稱完全不認識夏嫌，監視器也顯示無陌生人進入家中，故排除自3樓墜落可能性；其他樓層住戶也稱墜樓前皆無發現異常情事。

至於外界質疑發當天，夏嫌變裝攜帶證物離去，檢方表示，夏嫌於賴男墜落後穿淺灰色外套，承辦員警也以職務報告嚴正澄清：他5月4日下午均在外調閱相關監視器查明夏嫌案發前行蹤，並未前往案發現場，5月8日至該社區調查時，遭有心人攝錄並移花接木為案發當時情狀。