長榮航太2022年營收118.47億元，年增23.19％，其中，維修事業體營收92.38億元，年增17.38％，主要新增貨機客戶導入MD11、B747維修及客機客戶逐步增加維修機需求。

2022年新增維修合約包括美國西方環球航空簽署維修合約、日本全日空航空續約至2027年、歐洲奧地利航空簽署維修合約、美國航空簽署2023年委託飛機維修、日本樂桃航空簽署航機維修合約。

製造事業體2022年營收26.09億元，年增49.34％，主要疫情後客戶需求增加及生產恢復。2022年接到訂單方面，與GE AVIO簽訂Rich Burn大小皇冠(2780M16G03)試製合約，今年首件交付。另外，波音737主貨艙門（MDCD)新增訂單4組、波音B767防撞牆（RCB）新增訂單2組、經濟部核准並簽署『A+企業創新研發淬鍊計畫』，計畫主題「航空發動機燃燒段組件先進製造技術開發」，計畫時程從去年到今年，為期兩年，無人機部分，也入選為軍用商規陸用監偵無人機系統整合主導商。

長榮航太指出，今年客戶陸續宣布購入新的貨機，包括UPS採購27架767貨機、Atlas採購4架777貨機、SKM採購12架737MAX客機，長榮航太配合主要客戶的機隊導入計畫，建立新機種能量，申請民航機構認證。而英國脫歐後，衍生新的民航機構認證需求，長榮航太也積極準備打入英國廣體民航機市場需求。

製造方面，客機需求市場在疫情趨緩，包括波音B737MAX組裝產線產能提升、LEAP1B引擎需求增加，LEAP1A引擎需求則在空巴穩定生產下需求持平。機體組裝需求部分，波音B878組裝產線恢復並提高產量、貨機市場需求持續處於高檔水位，連帶新機及客機改貨機需求持續熱絡。雖然全球供應鏈仍受缺料影響，但目前已經持續改善中。