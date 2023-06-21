台南安平區怡平里活動中心2017年被迫讓給市府交通局大台南智慧交控中心，棲身貨櫃屋長達5年多，市議員林美燕今天質詢時，痛批市府鴨霸，不該與民爭地，要求遷回原址活動。市長黃偉哲承諾，將在任內優先解決。

林美燕指出，位於怡平里內的平通市場閒置多年，前市長張燦鍙原本同意2樓作為怡平里活動中心，但因原在永華市政中心1樓的交通局交控中心空間不足，前市長賴清德於2017年核定平通市場2樓改為交控中心辦公場所，1樓提供停車管理處辦公，市府還斥資8000萬元進行建築拉皮。

林美燕表示，由於經發局市場處奉命解除怡平里活動中心代管平通市場2、3樓的契約時，雙方引發衝突，進而對峙、興訟；最後安平區公所提供3座設有水電衛廁裝潢的貨櫃屋，作為怡平里臨時辦公處所，才暫時化解紛爭。

林美燕表示，市府民政局於2020年規畫在怡平里公園興建多目標活動中心，面積近150坪，經費約2500萬元，但要求地方須先連署通過使用公園；鑑於里民反對、贊成的意見紛雜，延宕至今仍無法定案。

林美燕查證發現，停車管理處已於2021年解編，交通局2個科將遷到交控中心上班，痛批毫無正當性，要求交通局將這2個幕僚單位遷回局本部，騰出的空間暫時交給怡平里活動中心，以消除該里集會不便的燃眉之急。

質詢結束後，林美燕還帶著黃偉哲到議會大廳會見怡平里10多位里民，里長蔡錦庭更遞上情願牌，要求該里活動中心重回原址，林美燕也要求讓里民回到原址一樓活動。

黃偉哲回應指出，在他任內已經興建41個里活動中心，怡平里本來就有里活動中心，現在卻變成沒有，當然要優先解決，將由祕書長方進呈作為溝通窗口，加速處理。