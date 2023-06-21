岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事。警方除扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，也當場逮捕24歲犯嫌木村隆二。木村目前遭「鑑定留置」。

鑑定留置指的是審判長、受命法官或檢察官因鑑定被告心神或身體之必要，依法將被告送入醫院或其他適當之處所予以留置實施鑑定的強制處分。

日本讀賣新聞報導，木村2022年6月向神戶地方法院提出請求國家損害賠償訴訟遭駁回後上訴，大阪高等法院今年5月支持一審判決駁回上訴，木村最後未能在6月20日最後期限前提出上訴，敗訴定讞。

根據訴訟紀錄，木村當時想參選2022年7月10日舉行的參議員選舉，但依日本公職選舉法規定須年滿30歲才具有被選舉權，加上木村也拿不出法律規定的300萬日圓保證金，因此主張相關規定違反憲法保障的法律之下平等等原則。

木村認為自己在精神上遭受痛苦，向國家提出10萬日圓損害賠償訴訟，且未透過律師而是以自訴方式進行。

神戶地院2022年11月做出一審判決，認為公職選舉法規定的年齡要件與保證金制度具有合理性，駁回木村提訴。木村不服判決提出上訴，大阪高等法院已在今年5月做出支持一審的二審判決。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）