2024總統大選呈現「三腳督」局面，許多民調皆顯示國民黨參選人侯友宜處於第3的態勢。對此，國民黨前立委蔡正元說從各式民調呈現的選民心態，可以確定5項結論，並直言柯侯配是政黨再輪替的唯一藥方。

中廣與蓋洛普公司今(21)日公布最新總統大選民調，民進黨參選人賴清德以支持度31.89％居冠，民眾黨參選人柯文哲24.62％，侯友宜則為17.93％。中廣董事長趙少康強調，從民調顯示，藍白不合絕對不會贏，藍白一定要合。

蔡正元也認同此說法，認為依目前的選舉態勢，賴清德會順利當選，民進黨執政能力再差都能繼續執政，而柯侯配是政黨再輪替的唯一藥方。蔡正元並從各式民調呈現的選民心態，推出5項結論。

首先，蔡正元表示，只有藍白聯軍才能終結民進黨政權，讓政黨再輪替。二、藍白聯軍必須符合選民支持體量，藍強則藍正，白強則白正；侯友宜強過柯文哲則侯柯配，柯文哲強過侯友宜則柯侯配。三、目前的態勢是柯強侯弱，柯侯配是政黨再輪替的唯一藥方。

此外，對於有人覺得國民黨是大黨、民眾黨是小黨，只能侯柯配，蔡正元質疑敗選的代價誰比較大？他說若侯友宜打死不退而敗選，朱立倫和侯友宜都會被打入地獄，國民黨將再衰敗8年，但柯文哲和民眾黨則馬照跑舞照跳。最後，蔡正元認為，朱、侯口中再多的中華民國，若不能下架民進黨，兩人都是中華民國最大的罪人，因下架民進黨是最大的共識。