高雄義守大學有不少境外學生，端午節前夕，校方為了讓離鄉背景的學子感受佳節溫暖，特別準備傳統肉粽送給飄洋過海來台的境外生，不少學生首次吃到肉粽，直呼好特別，活動也安排手作活動，讓近40位國內與境外學生，一起體驗動手做的樂趣。

就讀華語文中心來自英國的Harry說，第一次吃到肉粽，對於肉粽外觀感到很好奇，吃下肚後發覺真是美味，一口接著一口吃。另名來自尼加拉瓜就讀國際企業經營學系的Nicole說，到義守大學已經3年，每年端午節都很期待學校準備的肉粽，能感受到學校滿滿的溫暖。

國兩處處長李嘉崑表示，義守大學在不同的節慶中，都會安排代表節慶的專屬活動，讓境外生感受不一樣的文化，除了讓境外生品嚐肉粽外，國兩處還安排手作活動，讓國內與境外學生動手製作與端午節相關的手作作品。

就讀傳播與設計學院大眾傳播學系的陳映均，以流利的英語口說能力，一邊解釋製作技巧，一邊與境外生共同完成。陳映均表示，透過課堂共同學習，可以互相交流彼此的文化。

活動尾聲，校方也安排境外生前往校園裡的中華文化教室，古色古香的陳設與氛圍，都讓境外生大開眼界。