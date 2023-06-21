民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲20日怒嗆「躺在立院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過」，遭綠營質疑要重啟服貿。民眾黨發言人楊寶楨表示，當時大家對服貿主要是反「黑箱」和「闖關」，因此柯文哲將重點擺在應趕緊處理《兩岸監督條例》，並批民進黨好一個黑白臉策略，一邊「打柯」，一邊大撒幣「政策買票」，想討好年輕人。

楊寶楨說，柯文哲認為兩岸需要溝通交流，認為「貨貿優先於服貿」，並向民進黨提問「《兩岸監督條例》在立院躺多久了？有民進黨不能通過的法？」，只是說出大實話，結果就引來綠營圍剿。

楊寶楨點名，民進黨立委林楚茵、林靜儀等人質疑柯文哲要重啟服貿？認為他當時2014年因太陽花學運而起，如今卻要背棄初衷，對不起年輕人。她說，首先，有心人士不要認知作戰，我們的國政白皮書還沒正式出爐，所以沒有什麼所謂「白皮書內容提到要重啟服貿」這件事；再者，柯文哲態度很明確，考量的優先順序也是「先貨貿再服貿」。

楊寶楨強調，當時大家對服貿主要是反「黑箱」和「闖關」，因此柯文哲將重點擺在應趕緊處理《兩岸監督條例》，這和民眾黨一直以來主張對執政黨政策「嚴審」是一致的態度，接著要來反問這些立委，民進黨就對得起年輕人嗎？

她說，根據勞動部數據，今年4月15到24歲青年失業率11.37％，為整體失業率的3.25倍；年輕人起薪約2.8萬元、大學約3.1萬元，低於2022年初任就業人員薪資平均為3.4萬元，證實低薪現象持續惡化。居住正義「8年20萬戶」的政策也即將跳票，如今中央自蓋社宅還是「0戶」。

楊寶楨直言，民進黨好一個黑白臉策略，一邊「打柯」，一邊大撒幣「政策買票」，想討好年輕人。副總統賴清德表示，要縮短公私立學費差距，每年至少補助每名私校學生2萬5千元。行政院立刻跳出來表達認同與肯定，將盡速提出具體方案及配套措施；教育部也立刻粗估出數字，一年將補助150億元。

楊寶楨表示，補助或許立意良善，但作為執政黨不能凡事只會「大撒幣」。我國公部門高教教育經費占GDP比率僅0.7％，遠遠低於OECD國家平均值1.2％，而私立大學因經費不足，不得不嘗試調漲學生學雜費、學分費、宿舍費等以填補財務缺口。

她強調，教育部應強化私校的教研品質與校務治理監督後，增加公部門高教教育經費，並具體籌措高教發展長遠財源，才能解決問題。回頭來說，真的好羨慕啊，副總統每個月領30多萬元，不用負責什麼國家大事，拿著納稅人的錢、專心跑選舉，還可以擁有龐大行政資源，有部會的奧援、為他的政策背書。

楊寶楨指出，回顧賴清德副總統從被民進黨正式提名之後，宣布的「大撒幣」臉不紅氣不喘，民進黨只想著短期選舉利益考量，除了政策大撒幣這招之外，很少去思考要解決背後結構性的問題，結果讓國家陷入內耗和停滯。「這些年你過得好嗎？」，相信民眾都感受在心裡。