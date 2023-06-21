副總統賴清德20日宣布補助私大生學雜費政策後，教育部隨即宣布明年2月起的112學年下學期開始，將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，立即引起各界熱議。對此，出身高教界的民眾黨立法委員張其祿表示，民進黨對高教問題再試圖以慣用的大撒幣「鋸箭法」，治標不治本，未除核心病灶，問題還可能更嚴重，慎防大學文憑續貶值。

張其祿強調，支持應照顧私立大專學生，尤其是提供相對弱勢學生必要幫助，但不應是均一式的大撒幣補助。

他說，因高教非義務教育，賴副總統及教育部在總統大選前如此做，還刻意安排在大選後上路，確實好比把高教當成選舉面紙或文宣紀念品送給年輕人，試圖以大撒幣方式向年輕人進行政策買票。不但代表賴清德及民進黨在年輕人的支持度低落、已出現危機，更代表這幾年的民進黨對於高教崩盤問題，根本無有效解方。

他認為，均一式大撒幣的補貼，可能使得辦學績效及品質不好、難以改善而即將退場的私校繼續被挹注資源，好的話可能還有進步空間，但部分未積極改善的學校也因辦學品質繼續低落、苟延殘喘，恐加速台灣高教體質性滅亡。

張其祿談到，台灣高教系統問題確實沉痾已深、錯綜複雜，補助私立大專學生學雜費可能如強心針，但核心問題仍是各項不合時宜且不合理的法令制度，像是大學法等諸多法令制度尚待調整。民進黨若真的想好好處理高教問題，應該把握有國會多數席次的當下，好好進行相關修法，使高教系統及大學辦學、併校及整合能夠更有彈性，有更多的產學合作、公私校合併空間。

張其祿提及，目前有學生表示樂觀其成，但覺得應該有排富條款，更希望教育部花錢提升校園環境、教育品質，代表學生都清楚問題是在「如何有效挹注資源提升辦學素質？」

他續指，而家長也提出「經費從哪裡來？」疑慮，更擔心選後補助無法持續，可能有更大衝擊。這都顯示國民都清楚「羊毛出在羊身上」，只是補助學費卻未有配套，也未衡平公私立大學的招生名額與資源下，可能加劇高教危機。

張其祿結論，當前高等教育最大的問題，是少子女化及產學難以介接，尤其是當前社會缺乏各種中階及高階專業技術人員，技術傳承斷層擴大中，技職教育有必要重新發展、並強化產學合作，讓大學教育與產業需求能有效介接。因此，政府應該投注更多資源，進行技職教育及大學教育的重新盤整，而非只做均一式大撒幣便宜行事、使一堆年輕人都拿到大學文憑卻文憑貶值。