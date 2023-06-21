梅雨過後，翡翠水庫蓄水率已回升76％，翡管局指出，翡翠水庫集水區截至5月底，雨量只有722毫米，是歷史枯水紀錄的第4名，今年3至4月更創下建庫同期降雨新低，翡翠水庫管理局長林裕益則說，目前翡翠水庫的蓄水率，能確保今年民生供水無虞。

林裕益表示，今年5月底，瑪娃颱風與梅雨鋒面的挹注降雨，使翡翠水庫蓄水率由最低50％，回升到目前76％，累積增加蓄水量達8750萬噸，水庫水位與歷年同期平均相比，已高出3.3公尺，總計翡翠有效蓄水量超過2億5500萬噸，水情正常穩定。

林裕益指出，今年梅雨季即將結束，緊接著要注意的是7月颱風季，必須提早防範極端降雨，目前翡翠水庫水位，距滿水位還有9公尺庫容，可攔截集水區流域連續降雨超過300毫米以上，相當可承受歷年一場颱風平均降雨量。

翡管局強調，每場颱風或豪大雨，都會使翡翠水庫入庫流量大幅增加，就必須更加審慎管控，翡翠水庫一般攔蓄集水區降雨，約可調降7成洪峰流量。

翡管局統計，翡翠水庫集水區截至5月底，雨量只有722毫米，是歷史枯水紀錄的第4名，尤其今年3至4月，降雨量才172毫米，是歷年同期平均的46％，創下建庫以來，同期降雨最少的紀錄。

林裕益表示，今年5月以前，雖北台灣降雨也不理想，翡翠水庫支援調度北部縣市水量，仍是歷年同期支援水量第二高，翡翠水庫操作運轉儘量撙節放水，不僅滿足大台北地區的民生供水，也配合水資源調度，支援桃園石門水庫、基隆新山水庫，穩定北台灣各縣市的民生供水。