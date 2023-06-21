力暘能源被控不當取得台南「七股五天296MW太陽能光電場」用地，上月30日遭檢調大規模搜索。時代力量花蓮黨部發現，力暘早已插旗花蓮光電，利用3家子公司在花蓮鳳林鎮申請7案、開發面積達到近2百公頃，強烈呼籲政府對申請開發案嚴謹把關，別讓「綠電蟑螂」橫行地方。

時代力量黨部提出3點呼籲：「銀行評估開發融資更審慎」、「政府評估光電開發更嚴謹」、「農村國土規劃巨變更重視」。

時代力量今召開「力暘光電疑染黑金 插旗花蓮恐有疑慮」記者會指，「力暘能源」2016年成立後，現任(曾任)代表法人的公司高達101家，短短幾年建置光電與儲能場就能遍及全台各地，這些「子公司」彼此交插持股等異常狀況，又在考慮到大型種電可預期台電購電與補助等獲利，背後利益政商關係複雜。

黨部決策委員陳慶元指出，力暘早就將光電的手伸入花蓮，在鳳林鎮眾多光電案，用子公司「地暘」、「地勢」、「天樞」向國產署、台糖等申請合計7案、138筆土地，開發面積至少192公頃，其中天樞更是台糖於2022年「出租鳳林鎮土地建置光電」2件標案的其中一件，開發面積為157公頃。

陳慶元指出，力暘總裁古盛輝涉嫌不法手段取得七股光電場土地，訊後400萬交保，而古曾任新竹小英之友會副秘書長，也是前行政院顧問，依據媒體揭露訊息，「力暘能源」疑似在短時間內為取得廣大土地種店，涉嫌商業會計法、稅捐稽徵法、區域計畫法及詐欺等罪嫌。

他說，除了「力暘能源」不法疑慮，鳳林鎮被光電業鄉中的光電申請案超過30件，面積已達1701公頃，這些申請案若全數獲得核准設立，再加上未統計的私人土地申請案，總面積恐達2000公頃，小小鳳林鎮有6分之1土地面積都成光電，對地方的環境生態與社區經濟必定帶來影響。

黨籍立委陳椒華指出，再生能源是我國重要經濟與環保政策，但現況太陽能並沒有嚴謹環評機制，對環境生態、社區、農業、觀光業的影響都無法評估，事實上所謂的環境社會檢核大多淪為空談，也欠缺資訊公開及追蹤監督機制。

黨部主委紀岳良律師也指出，種電在農地或林地的把關機制不夠嚴謹，「滅農種電」、「砍樹種電」造成的負面影響不斷浮現，有捨本逐末之疑，對農村經濟勢必帶來很大的衝擊，黨部呼籲花蓮縣政府嚴格把關，杜絕綠電蟑螂，守護生態及鳳林鄉親。

針對綠能光電業在花蓮申請開發案過程等，花蓮縣府表示將會統一對外說明。