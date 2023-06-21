蘋果推出首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，美系外資表示，儘管市場擔憂蘋果該款MR產品價格過高將會限制其銷售狀況，但與此同時，對於整體生態系統和供應鏈仍然給予積極看法，主要是因為這為現有產業參與者提供了發展的市場空間。

有鑑於蘋果推出Apple Vision Pro，美系外資認為看到了兩正面的現象，首先，透過技術發展可以鼓勵品牌製造商投資優質規格，這可能對該產業的技術發展和市場產生積極影響和擴展，將引領XR超越娛樂，成為日常工具 協作、培訓、溝通、生產活動等；再者，蘋果MR頭盔的高價反而迴避了正面的價格競爭，如果蘋果也定價在300~500美元，類似於市場其他主流耳機，則行業很快將陷入激烈定價競爭。

美系外資最後也指出，透過分析蘋果MR產品的原物料經單，其採用優質規格的零組件，假設其他品牌跟進這一趨勢，則相關零組件供應商這可能會成為潛在的受益者。另外，預計Apple Vision Pro在2024年、2025年的出貨將分別落在500萬、800萬元。