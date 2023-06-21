高雄地政局21日進行第二季開發區土地標售開標作業，此次標售總底價19.24億元，富住通商用不動產研展部主任許值瑋統計開標結果，10筆標案，共有25個標封投標，8標脫標，成交率達80％。

不過，此次脫標率雖高，達到80％，但，脫標金額只有4.19億元，只占標售總底價19.24億元的21.77％，二者不成比例。

因為，標售過程中，此次土地標售坪單價最高者，也就是第四標，位於高雄火車站的71期453坪「特定商業專區」，每坪底價143.37萬元，底價達6.50億元，沒人投標而流標，此次土地標售總價最高者，也就是第九標，位於高雄大學生活圈的1,343坪「住四」建地，總價8.62億元，同樣無人投標而流標。

此次高雄地政局的抵費地標售，出手的投標者，也出現幾位生面孔，包括佳上佳地產出手以每坪23.51萬元，溢價9.08％，總價6,728萬元，標得仁武286.21坪住宅用地，而豐匯地產總經理施棟瀝，也以個人名義，標下楠梓166.25坪「住三」建地，總價約2,852萬元，換算每坪得標價17.16萬元，溢價率1.78％。

此次標單最多的，是高達14個標封，出手競逐仁武26.40坪的住宅「小地」，最後由陳姓自然人以每坪30.69萬元、總價810萬元，擊退群雄，也是此次土地標售溢價率最高者，達30.74％。