根據Transforma Insights統計資料指出，預計2030年物聯網連接設備總數量將高達241億，遠高於2019年的76億；全球人口成長與銀髮化，預計到2030年，65歲以上人口將佔中產階級的三分之一以上，加上自1987年以來，美國消費者在「體驗經濟」支出的增加比重激增至70％，料將影響消費行為與醫療需求；而若以積極行動面對氣候變遷對地球帶來的巨大挑戰，預估至2030年的潛在經濟收益將高達26兆美元。

有鑒於此，鋒裕匯理投信聯手母公司Amundi鋒裕匯理資產管理，推出鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金，聚焦創建新市場，或以創新解決方案改造市場/挑戰市場規則的大型企業，涵蓋I．D．E．A四大投資支柱，同時藉由優質債券ETF和現金配置實現多元化。該基金幫助投資人挖掘創新趨勢中長期成長潛力，一舉掌握趨勢、收益與債息、樂享新富未來。

I．D．E．A分別是，I：Industry（工業4.0），D：Digital Economy（數位經濟），E：Earth（地球永續），A：Advanced Med（醫療科技）。

鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金致力打造A．M．D創新趨勢贏家，助投資人樂享新富未來。

A：Amundi是主題型多重資產專家，掌握巨型趨勢投資商機、全球視野在地深耕，領航收益好安心；M：Multi-asset股債多重資產配置，以65％股票+35％債券ETF/現金，累積、月配息級別，攻守皆宜掌握趨勢、收益與債息；D：Disruptive聚焦創新趨勢產業，從人工智慧、雲端、大數據，到電動車、診斷技術，以及太陽能、能源效益解決方案等，掌握最夯投資主題。統計資料顯示，MSCI創新趨勢指數的短中長期回報表現皆優於大盤，顯示布局創新趨勢，擁抱新富未來可期。

鋒裕匯理投信表示，近期市場與總體經濟走勢，相當有利I．D．E．A類別的投資前景。市場普遍預期聯準會緊縮週期可能已近尾聲，緩解企業盈餘與民眾投資資金壓力，帶動市場投資情緒回溫，包含科技股在內的成長型股票開始重新吸引資金青睞，加上I．D．E．A趨勢產業基本面與EPS成長展望佳，以具創新趨勢力的資訊科技與醫療保健股為例，2024年EPS預估將分別成長16.3％與11.2％，優於MSCI世界指數的10.3％，加上巨型趨勢相對受景氣衝擊較輕微，預料現階段將是進場布局的相對甜蜜時點。

因此面對目前全球經濟成長放緩、不確定性高的市場環境，「創新趨勢」實為掌握中長期成長趨勢不可或缺的股票投資主題，而兼具「創新趨勢股票+優質好債ETF」的多重資產配置，無畏景氣多空，建議投資人在當前經濟前景不明之際，不妨以此類標的作為中長期資產配置，進可攻退可守好安心。

鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金聚焦「改變產業現有規則的全球顛覆性創新企業」，以掌握全球巨型趨勢帶來的顛覆變革與創新發展。為打造穩定回報的投資組合，基金除了配置I．D．E．A四大類產業，同時搭配債券ETF與現金資產，並提供新臺幣、美元、人民幣多元計價幣別，以及累積、月配息、前後收等完整級別選擇。基金風險報酬等級為RR3，由永豐銀行擔任基金保管機構，預計於8月8日至8月18日募集。