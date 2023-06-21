為搶得後疫情時代消費商機，彰化縣政府準備好了，今天宣布「2023彰化GO購」抽獎活動於7月1日啟動，將持續到9月30日，活動期間到彰化縣消費滿200元，就可參加抽獎活動，消費月月抽，總價值超過2千萬元的現金好禮大放送，最大獎頭獎為100萬元。

彰化縣長王惠美指出，縣府整合生活雜貨、美食特產、觀光旅宿、藝術文創、休閒農場與觀光工廠等六大類別業者參加，總共超過200家業者祭出85折到95折不等的優惠，優惠折扣到年底，舉辦「2023彰化GO購」消費抽獎活動，希望讓民眾的消費更加值，也同時刺激經濟，讓商家能有更好的銷售業績。

民眾只要憑7月至9月稅籍登記在彰化縣的業者發票或收據，消費滿200元以上，登錄活動網站，就有機會抽中頭獎100萬元現金，另外有總價值超過2千萬元以上現金獎、觀光旅遊獎與加碼雲端發票獎，總獎項超過1萬4千個；另外，在「特定消費店家」消費，又能再多一個抽獎序號。

彰縣府經濟暨綠能發展處表示，為鼓勵大家註冊會員時綁定手機條碼索取雲端發票，再加碼抽「雲端發票獎」，「大家還等什麼，趕快拿出手機註冊為會員吧！」

這次活動發票（收據）消費時間為2023年7月1日00：00起至2023年9月30日23：59止，發票（收據）登錄期限則延長至2023年10月10日23：59止。每張發票（收據）限登錄1次，每張最高取得10個抽獎序號，相關刺激經濟計畫及抽獎活動查詢或活動辦法，可搜尋「2023彰化GO購」活動網站查詢。