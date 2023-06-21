新北市淡水區今早有輛軍用卡車行駛民權路時，經過淡水馬偕醫院前方時突然拋錨停在路中央，導致民權路一度發生回堵，後續警方趕抵現場後疏通交通，後續軍方也派人到場處理，不到1小時便排除事故。

據了解，這輛軍用卡車當時沿民權路往台北行駛時，疑似因機械故障突然拋錨，但當時正值通勤時間，一度使民權路段發生回堵，所幸淡水警方立即通知交控中心及警廣推播，並調派警力前往現場展開交通疏導紓解車流。

後續軍方人員趕赴現場搶修軍車，在7時30分許修好後軍車原地駛離，恢復交通順暢。