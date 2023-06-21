刑事局發現近期詐騙集團假冒黃子佼、鍾沛君、陳文茜等知名人士，在臉書刊登假投資詐欺廣告吸引民眾點擊，再進一步邀請民眾加入Line群組推薦投資專案，刑事局表示，已立即連繫美商Meta公司，啟動綠色通道通報機制，迅速完成下架。針對冒用名人名義的假投資粉絲專頁及廣告，統計至6月21日已移除6658則。不過，網友戲稱「現在假冒黃子佼，應該也沒有人會被騙吧！」

刑事局表示，假投資詐欺廣告搶搭熱門新聞議題當事人，打詐國家團隊改變需經被害人報案，始蒐集聯繫下架機制，轉為鼓勵社群、廣告平台業者自律，第一時間實質審查廣告內容，落實「證券投資信託及顧問法」規範網路投資廣告採實名制、加強網路平台業者事前審查和事後下架機制。

刑事局強調，打詐國家隊需要民間企業一起配合，透過企業善盡社會責任、創造良好企業形象，共同防堵詐騙訊息。提醒民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路上冒假名人的推薦資訊，有關臉書平台上的名人粉絲專頁，應辨別是否有「藍勾勾」標記，切勿相信名人分享高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理的投資管道，小心求證仍為防詐之不二法門。