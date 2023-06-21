非常感謝中國時報及評審團的肯定，也謝謝踴躍投票支持富蘭克林的好朋友們，富蘭克林坦伯頓集團管理的基金規模達1.4兆美元，富蘭克林證券投顧深根台灣也逾30年，於北/竹/中/高雄四地皆設有服務據點，旗下總代理、可供銷售或顧問服務的總基金數高達102檔，為在台基金產品數最多的總代理業者之一，長期以來以滿足客戶的需求為服務目標，持續提供國人多樣化基金投資組合、國際市場分析及基金投資策略等專業建議。

展望未來，富蘭克林仍將持續努力精進服務範疇，除引進創新型趨勢產品並持續提供有溫度的真人專業諮詢服務，更以一貫的前瞻視野結合金融科技資源，與時俱進優化「國民e帳戶」、AI ROBO「國民理財機器人」等數位理財工具，秉持「國民理財 就從富蘭克林開始」的品牌理念，矢志與投資人共同成就財富自由的夢想。