華航（2610）趁著解封後出國大潮，砸重金擴充機隊搶市占，董座謝世謙應邀出席2023年巴黎國際航空展，20日與波音公司簽訂8架787客機選購權轉為確認訂單，整體787機隊將達24架規模，預計2028年交機完畢，規劃派飛區域、紐澳及長程航線。

華航去年8月決議訂購16架787客機，搭配奇異GEnx發動機，預計2025年開始交付，現再確認加上8架，預計2026年起交機，總計24架787新世代廣體客機，並依旅運需求評估，決定將其中6架轉換為大運量的787-10機型，估計座位數增加1成以上，約當40個座位，6架總增加座位數約240個，等於又多1架新機助陣。

華航今（21）日公告，變更前787-9客機每架交易金額不逾2.88億美元（約台幣88億元），變更後787-10客機每架交易金額不逾3.32億美元（約台幣101億元）。

華航787-9客機將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共3個艙等，先進的客艙產品規劃，搭配787客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，將帶給旅客煥然一新的優質客艙體驗；且787客機可較前一代機型減少約20％燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向2050淨零碳排的一大助力。

華航機隊目前營運87架客貨機，包括A321neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800共66架客機及747-400F、777F共21架貨機；引進787全新客機將替換A330-300客機，落實航機汰舊換新計畫，提升營運效益與獲利。