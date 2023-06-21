大陸國台辦20日表示，大陸海關總署決定即日起恢復台灣鳳梨釋迦的輸入進口，但須由台東縣政府訪視包裝廠確認合格後，才會提報大陸取得輸陸註冊號，等同繞過農委會。業者指出，台東縣政府的方式讓大陸接受，而南部的鳳梨、蓮霧等同樣面臨輸陸遭暫停，民進黨執政的縣市是否也要繞過農委會和對岸談，值得關注。

農業粉專「Lin Bay好油」版主林裕紘表示，撇開政治因素，農民用藥、生產管理、地號等相關資訊的部分，用產銷履歷這種較嚴謹的第3方認證的方式來解決；包裝場的部分則請台東大學作了一套檢核的制度，以確保降低產品有蟲的比例，台東縣政府的作法確實在針對大陸在意的點改善。

林裕紘指出，農委會近年來也開始要求供果園制度的農民必須有產銷履歷，開始升高有產銷履歷的比例，但在包裝場的部分，則是辦講習，讓相關業者來上課，學習怎麼良好包裝，但在包裝場現場的部分，則無檢核的制度。

林裕紘強調，未來須關注其他水果是否比照辦理，如果鳳梨、文旦、蓮霧也是依照這樣有條件開放，各地地方政府要證明有相關的管理系統可以降低有蟲的比例，「民進黨執政的縣市怎麼辦？地方縣市也要繞過農委會不同調嗎」？

不具名出口商指出，台灣出口的品種是鳳梨釋迦，但鳳梨釋迦產季在每年11月到隔年3月，也就是只有冬果，現在並不是產季，也就是說現在到產季的4個多月是談訂單、試水溫的時間，同樣被大陸暫停輸入的南部金鑽鳳梨、蓮霧等，假如農民比照「台東模式」要求地方政府和大陸談，綠營地方首長是否願意值得關注。

張姓鳳梨農表示，鳳梨釋迦外銷主要都是輸出大陸，雖然近年金賺鳳梨大量轉外銷日本，但日本市場還是菲律賓鳳梨為主，而台灣鳳梨品質不佳的情況在日本都還是有出現，「大陸市場在消費者口味和運輸距離還是佔有優勢，市場也能重啟當然是最好」。