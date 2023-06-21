知名青年琵琶演奏家許妙尹演奏。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣立國樂團112年度將舉辦3場音樂會，分別以曲夏、中秋、親子題材設計的專屬音樂會，第2場中秋節前夕在通霄鎮的「望月」免費演唱會，專程邀請台語金曲歌后曾心梅演出，精彩可期、不容錯過。

縣長鍾東錦20日主持音樂會記者會，縣議員林寶珠、曾美露、許櫻萍、禹耀東和余文忠等人到場出席，議員徐筱菁也指派助理到場。會中，安排知名青年琵琶演奏家許妙尹演奏，另有小朋友演出「新龜兔賽跑」精華片段；國樂團也演奏悠揚樂曲，縣長鍾東錦當場獻唱招牌歌曲「小草」，贏得滿堂彩。

鍾東錦說，感謝國樂團為苗栗譜出好聽的音樂，希望藝術表演不管在那裡，都能場場爆滿，很意外能請到金曲歌后曾心梅表演，開心音樂饗宴能融合客家元素，強調「生活即藝術、藝術即生活」，呼籲鄉親好好把握此良機參與音樂饗宴，提升藝術氣息和幸福感。

他說，近期要舉行「竹竹苗科學園區聯誼會」，屆時安排苗北藝術總監林佳瑩向竹科企業家做專案報告，詳細介紹苗北演藝廳的設施和特色，希望藉此提升使用率，有需要的話也能請企業家協助售票，培養員工的藝術氣息。

文觀局長林彥甫表示，縣立國樂團今年度的3場音樂會，將在7月至11月在縣內場館輪番登場，第一場次「曲夏音樂會-蓬瀛長春」，7月1日晚上7時30分，在苗北藝文中心演藝廳演出，作詞家黃瑩賦予主題及曲名，中華民國國樂學會邀集作曲家以不同的主題樂章，邀請打擊演奏家林雅雪演出排鼓協奏曲《鹿港元宵夜》，琵琶演奏家許妙伊演出琵琶協奏曲《世外桃源》，更有多首合奏曲目，攜手譜出臺灣人文風情之美。本場活動採售票入場，每張票價300元，購票請洽OPENTIX售票系統。

第二場次「中秋音樂會-望月」，9月29日晚上7時30分，在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，當天為中秋節前一天，特別邀請兩度榮獲「金曲獎最佳方言女演唱人」殊榮的歌手、曾心梅與國樂團合作演出，邀請鄉親一起歡慶佳節。此場演出預定9月15日上午9點起，同步在縣府文化觀光局和通霄鎮公所的服務台，免費開放索票，每人限索票4張，數量有限、送完為止。

第三場次「客家兒童音樂劇-新龜兔賽跑」與台北愛樂劇工廠、苗栗市客家兒童合唱團攜手合作，11月4日晚上7時30分，在文觀局中正堂演出，故事取材自古希臘伊索寓言「龜兔賽跑」，本場活動採OPENTIX售票系統購票入場，每張票價200元。

苗栗國樂團總監黎俊平表示，第一場音樂會邀請12位作曲家，透過音樂家的角度，將陽明山、池上等12個台灣知名景點，以音樂家角度，譜寫表達對台灣這塊土地的關懷；第二場難得邀請到台語金曲歌后曾心梅，她將演唱「花若離枝」等多首經典成名曲；第三場首度突破傳統，安排苗栗市客家兒童音樂劇和台北愛樂戲工廠，共同打造特別的音樂劇。