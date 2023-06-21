從今年4月亞錦賽開始，台灣羽球女將白馭珀單打連5站一輪遊，回到主場台北羽球公開賽，首輪21比12、21比14拿下久違的勝利。

白馭珀今年賽季是泰國大師賽、瑞士公開賽兩站8強，不過從3月底瑞士公開賽8強不敵美國張蓓雯後，在BWF賽事苦吞6連敗，在台北羽球公開賽終於止敗，賽後她說，上一站超級1000系列印尼公開賽首輪對中國大陸何冰嬌拿下首局，給自己帶來信心，回到熟悉的台灣主場，帶著這段期間調整的收穫，第2局落後時及時調整，也順利扭轉狀況，直落二收下相隔約3個月的首勝。

已經32歲的白馭珀，是少見打到超過30歲的女單選手，因為全國排名賽成績不盡理想，暫時先離開國家隊回到母隊合作金庫訓練，透過自己找資源，體驗了和在國家隊不同的訓練方式，而自己之前兩次在奧運積分期未能爭取到巴西、里約奧運門票，這次挑戰巴黎奧運夢想，也想看看自己可以走到哪個地步。

昨天在會外賽連過兩關、前進會內賽的男子選手廖倬甫，32強賽21比23、15比21不敵同胞蘇力揚，蘇力揚除了將雙方對戰追成2勝2敗，也報了本月在北馬里亞納公開賽輸給廖倬甫的一箭之仇。