苗栗縣苗5線永和山水庫環湖道路是重要的交通休憩道路，聯結相思步道等休憩步道。（謝明俊攝）

苗栗縣苗5線永和山水庫環湖道路鋪面已經毀損即將重新刨鋪拓寬。（謝明俊攝）

苗栗縣苗5線永和山水庫環湖道路鋪面已經毀損即將重新刨鋪拓寬。（謝明俊攝）

苗栗縣苗5線永和山水庫環湖道路茄苳福德祠前路段已經重新刨鋪。（謝明俊攝）

苗栗縣苗5線道路環繞永和山水庫，是聯結頭份至三灣永和村等地重要山區道路，以及民眾騎自行車的重要休憩通道，因部分路面破損嚴重，路幅過窄，對行車形成安全之虞，苗栗縣副議長張淑芬與苗栗縣政府、頭份市公所合力爭取，將對長達7公里的路面全部刨除重鋪，並拓寬部分路段，提供當也民眾更好的道路設施，預計7月動工。

苗5線自頭份市東興大橋起，沿著永和山水庫周邊環湖繞行，是永和山水庫的環湖道路，除了可通往三灣鄉永和村、三灣老街以及造橋鄉大坪村等地區，過去就是永和山水庫山區重要的交通聯絡道路，苗5線另1線則由永和山水庫牌樓旁牛欄窩通往茄苳福德祠等地區，三灣鄉永和村等聚落高接梨、柑橘等農產品，都是依賴這條道路運送，更是頭份市、三灣、造橋等地民眾重要的健行、騎自行車的休憩道路。

苗5線由彌陀山一心淨苑叉路口至三灣鄉永和村石馬店間路段，多數路段僅有1個車道寬度，來往車輛會車不易，加上道路鋪面已年久損毀，苗栗縣議會副議長張淑芬去年接獲民眾陳情後，與苗栗縣政府及頭份市公所等共同爭取內政部營建署前瞻基礎建設計畫經費2270萬元，將全部7公里的路段全面翻修刨除重鋪，並對部分過於狹窄路面適度拓寬。另外苗5─1也有300公尺路面，約需65萬元經費刨除重鋪，也將納入這項工程共同施作，工程將在7月起動工。

整個苗5線從2年開始，在張淑芬與頭份市公所的爭取配合下，先對牛欄河、茄苳福德祠等路段完全重修工作後，接著將對到三灣鄉永和村部分施作整修，將提供民眾全新的永和山水庫環湖道路可用。