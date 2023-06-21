來自亞洲各國11支頂尖舞龍舞獅民俗團隊，將於6月24至25日齊聚桃園陽光劇場展開精彩龍獅爭霸競技賽。桃捷公司表示，不想錯過2天盛會者，搭桃園機場捷運線電聯車在A17領航站下車，就到競賽現場了，免去找停車位負擔，快速又便利。

桃捷表示，桃園國際龍獅邀請賽是桃園市年度盛事2023閩南文化節今年新增的活動項目，主辦的桃園巿政府文化局廣發邀請函給亞洲華人地區國家的舞龍舞獅民俗團隊，計有11支參與。賽程為期2天，第1天6月24日活動時間從晚間6時30分至9時，第2天6月25日從下午2時至晚間9時。

這11支頂尖的舞龍舞獅民俗團隊齊聚，將相互切磋「夜光龍」、「南獅自選套路」及「創意賽」等項目技能，爭取龍王及獅王寶座，這也是國境開放後首次辦理的龍獅大型賽事，勢必精彩可期。

桃捷表示，欲觀賽者，只要搭乘機捷在A17領航站下車，出站後步行3分鐘即可抵達桃園陽光劇場，快速、安全、輕鬆，沒有找停車位的負擔。歡迎大家搭乘桃園機場捷運線，親臨現場感受震撼、刺激的龍獅競賽，一起為參賽選手加油。