士林電機總經理謝漢章、營運長楊圳卿表示，士電往年旺季都是第一季，第四季是年度相對淡季，營收淡旺季明顯，上半年會比下半年好。台灣經濟不好，不過士電把握台電強韌強韌計畫商機、能源轉型及外銷，今年第一、二季都比去年同期好，期待第三、四季也會較去年同期成長，今年每季都會比去年同期好。

謝漢章指出，士電持續追求能源轉型、台電電網的工程項目，包括公共工程、強韌電網建設都有標案持續釋出，士電強化統包工程市場競爭力，期望未來統包工程範圍更加完整。

士電電裝品事業群總經理董濟仁指出，士電的發動機及啟動馬達客戶都有電動化需求，今年增加新客戶及新機型。特殊車輛像是水上摩托車、雪車及沙灘車等移動載具未來也朝向電動化，士電也會爭取產品電動化商機，目前都有專案進行。此外，士電也交電裝品交貨給德國BMW、北美Polaris及龐巴蒂等重機及特殊車輛業者。電動車充電樁布局，士電與起而行合作，士電切入美國電動汽車充電樁市場，第四季開始外銷，預計年底外銷3、4百支電動車充電樁。

謝漢章指出，政府推動電動商用車示範營運計畫，士電與中華汽車及新竹物流合作，參與示範營運。新竹物流目前總計3千多輛物流車，每年汰舊1、2百輛物流車，未來逐漸朝向電動化發展，不過實際汰換仍要看電動商用物流車試營運情況而定。

士電每年設備汰換5億多元，新竹重電廠資本支出10億元，其中6.8億元今年付款，加上電裝品、動力總成設備生產及驗證設備，今年台灣資本支出約15億元。海外越南北越新廠及大陸蘇州越南第三季北越電裝品廠完成、大陸蘇州三期工廠生產FA自動化產品為主，今年完工都生產，今年越南及大陸資本支出2億元。

士電大陸蘇州FA工廠生產自動化產品，外銷及大陸當地銷售都由蘇州FA廠負責，每年貢獻營收12億元，北越電裝品廠年營收貢獻8億元，南越同奈變壓器廠年營收貢獻8億元。

謝漢章指出，士電在越南同奈有變壓器廠、北越有電裝品廠，都作為士電東協生產基地，除供應越南當地市場外、電裝品銷往菲律賓、泰國及印尼，越南變壓器廠今年表現不錯，成長很高，北越電裝品廠今年啟用。

士電基於泰國是產業聚落下一個興起的地方，汽車工業發展，很多PCB業者都在泰國設廠，泰國人很喜歡日系產品，士電有三菱電機的影子，比去印尼及菲律賓機會大。士電5月起，開始評估在泰國設廠的可能性，需要組織及人才等配合，評估時間約半年。如果成行，會生產重電變壓器、FA自動化產品及電裝品為主。不排除最後決定在泰國設銷售公司，越南輸出至泰國，此時就會將越南廠生產規模做大。