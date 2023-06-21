國內最大幼兒足球盃賽2023安聯小小世界盃邁入10周年，今年有一千多隊參賽，身為迷你足球推廣大使的民進黨台北市議員許淑華感謝家長、企業團體大力支持小球員們投入足球運動，並強調未來要共同努力，讓台灣的足球實力繼續提升，「有一天我們能夠在世界盃足球賽的賽場上看到台灣隊上場奮戰」。

許淑華今(21)日發文提到，昨(20)日的男足國際友誼賽，在大雨之中，由林明偉終場前進球取得3:2勝利，讓她看了真的深受感動，且前幾天才與泰國踢和，又馬上趕往菲律賓參加友誼賽，「相信台灣男足可以繼續在國際賽事上奪勝」。

在台灣的小小世界盃足球賽也即將邁入第十年，由安聯人壽企業贊助，舉辦給小朋友參加的足球賽事，今年有一千多隊參賽，作為迷你足球推廣大使的許淑華，也特別來見證由安聯贊助前往德國進行交流培訓的青年小將，和小小朋友們傳承運動精神。其中許淑華也點名林偉傑，他的弟弟就是昨踢進決勝球的林明偉，且也正在接受亞運集訓。

許淑華指出，足球運動需要長期推動、多方投入，很感謝家長們、企業團體大力支持小小球員們投入足球運動，在這十年努力之下，關注足球的風氣已經漸漸增長。未來十年，要共同努力讓台灣的足球實力繼續提升，從小朋友接觸、喜歡足球開始，提供培訓交流機會，並喊話有一天能夠在世界盃足球賽的賽場，看到台灣隊上場奮戰。