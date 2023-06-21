在泰國5月下議院大選中大獲全勝的親民主派聯盟說，他們在建制派掌控的上議院，已接近取得足夠支持，這意味著前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為泰國的新總理。

據美國經濟媒體報導，前進黨副黨魁西里甘亞（Sirikanya Tansakul）周二（20日）告訴媒體，8黨聯盟爭取執政權的努力取得「令人滿意的進展」，在足夠多上議員的支持下，8黨聯盟將能達到376票的執政門檻。

獲8黨聯盟推舉為總理候選人的皮塔，必須在上下兩院共計750席次中，取得至少過半的支持票，才能出任總理。皮搭現年42歲，為泰國首批獲得哈佛大學國際生獎學金的「學霸」。

選委會周一正式批准下議院全部500個席位的投票結果。前進黨在擁有500席的下議院占151席，它與另外7個政黨包括為泰黨組成的政治聯盟共控制312席；上議院250名參議員由軍方指派，8黨聯盟必須在上議院至少取得64票。