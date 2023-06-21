民進黨台東立委提名恐添變數？現任立委英系的劉櫂豪民調輸給前立委賴坤成，無法參選連任，不過劉櫂豪今表示，電話民調決定黨的提名人選他們尊重，無意去改變這樣的結果，但是最重要的，民眾1月13日的投票是決定誰真正的代表台東的鄉親，而不是由電話決定，「我們會持續的往前來爭取鄉親的支持」。積極的朝參選的方向前進。

黨內人士表示，賴坤成已經通過民調檢驗而勝出，劉櫂豪如果質疑參選，恐違反黨紀。

劉櫂豪今天表示，一場選舉中，有人代表政黨，有人爭取所有台東鄉親的支持，各種立場都有，他覺得這對選民來說是一件非常正面的事情，讓選民多一種選擇。

他說，他們會積極來爭取選民支持，至於各政黨有各政黨的機制跟候選人，都表示尊重，他們依然持續往前走，來爭取1月13日大家的肯定與支持。

他說，民進黨縣黨部執委總數不只5位(共10名)；此外，他會尊重民進黨的機制，雖然他們認為這個初選在台東這樣藍大於綠的政治板塊裡有很多問題，希望以後有志於當民進黨黨主席的先進同志能看見這個問題，能夠改進成更好的的方法。

他說，電話所決定黨的提名人選他們尊重，無意改變這樣的結果，但是最重要的，民眾1月13日的投票是決定誰真正的代表台東的鄉親，而不是由電話來決定，他們會持續的往前來爭取鄉親的支持。

他強調，謝謝所有鄉親對他的肯定跟支持，他們都是一步一腳印在這裡，他此時此刻及未來的方向是由鄉親來決定，不是由上面的大人來做任何一個安排，這不是他的風格、也不是台東鄉親所樂於看見的。

他說，至於賴坤成所談的這件事情，相信不只是他，所有台東鄉親過去這兩三年最有印象的是賴坤成不計其數，透過網路、公開場合進行無情摧毀式的攻擊，對他、對他的團隊甚至是他的家人，這不是他個人的問題。

他表示，如果對這樣惡質的選舉方法，他還是選擇容忍、選擇默不吭聲的話，其實是在懲罰良善的人，也是助長這種惡質的手法。

他表示，他對黨的提名機制已經表示尊重，一路走來，最重要的就是鄉親給他的溫暖、鼓勵、及肯定，其實是他最大力量的來源，他們從來沒有忘記這一點，他剛剛一開始就強調過了，選舉人爭取政黨的代表表示尊重，他們是爭取民眾對我們的支持與肯定。有人代表政黨，有人代表台東鄉親，各種立場都有，對民眾來講，其實這也是非常正面的一件事情。

他表示，「我們是積極的朝參選的方向前進，時機成熟的時候會把我們的決定跟所有鄉親來說明」。