高雄市社會局婦幼青少年活動中心運用捐款設置「童言區」，優化0-6歲親子遊戲空間，讓孩童可以在此塗鴉創作或上舞台發表想法。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

高雄市社會局婦幼青少年活動中心運用捐款設置「童言區」，優化0-6歲親子遊戲空間，讓孩童可以在此塗鴉創作或上舞台發表想法，並將定期搭配繪本故事、戲劇表演等活動，讓兒童可以將想法展現在童言區小舞台，今日也舉辦捐贈儀式，特別感謝贊助單位的熱捐。

社會局表示，「童言區」是從兒童權利角度出發設置兒童表意角落，牆面配色及空間貼圖都融入親子參與選色與創作，透過多元形式的媒材啟發兒童的創作欲與表達欲。

為進一步深化「童言區」的功能，也運用贊助經費，定期更新兒童權益繪本讀物、教育遊具，希望透過友善的空間服務設計，讓大眾更了解兒童權利公約、兒童表意權的重要性。

社會局表示，「聆聽兒童的意見，鼓勵發聲是兒童權利保障的第一步，在雙向溝通的過程中家長也會跟孩子一起成長」，空間除定期規畫志工帶領繪本導讀活動，也結合高雄市故事媽媽協會、好事多共融生活推動協會共同協力，透過各種戲劇、共讀方式鼓勵家長練習引導孩子表達意見或參與發想。

另家長也可以運用空間的讀物、遊具與孩子一起探索，透過親子空間的服務與設計的構思，建構樂於傾聽與雙向溝通的親子互動氛圍，提升親子間的教養互動品質。

兒童遊戲空間活動採預約報名制，家長們可提早預約，帶著孩子一起體驗這個兒童表意角落，欣賞兒童權益相關的戲劇表演，參與繪本導讀等活動。