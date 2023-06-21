5億高中生案疑遭「下毒」、「被墜樓」？檢方偵結表示查無死者於墜樓前有遭施打或服用毒藥物等事證；針孔及頸傷則是救治時醫護及搶救人員使用的針劑、套用護頸所致。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

【全程字幕】5億高中生墜樓！夏姓父子殺人罪不起訴 檢方曝事證：無充分跡證 @ChinaTimes ​

台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後2小時墜樓身亡，家屬質疑控告夏家父子謀財害命，提出右手有不明針孔、頸部有傷痕，遺體外觀大致完好，質疑遭「下毒」殺害後加工「被墜樓」。全案檢方偵結，共檢驗2551種常見相關毒物，並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物等；傳訊急救團隊及醫護，證稱針孔及頸傷則是救治時醫護及搶救人員使用的針劑、套用護頸所致。

擁逾5億房產的18歲賴男，今年5月4日與長期協助處理夏家房產的代書之子夏男登記結婚，完成手續後2小時在夏家10樓墜樓身亡。賴母堅稱兒子非同性戀者，與夏男僅2面之緣，也不可能輕生，控告夏家父子謀財害命，全案疑點重重，委託高大成驗屍及勘驗現場調查。

高大成及賴母委託律師許哲維提出遺體外觀大致完好、無明顯出血，僅右手封閉性骨折等諸多疑點，質疑恐是死後墜樓，遭「下毒」等方式殺害，再加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」。

就「下毒」部分，檢方偵結指出，死者經檢察官會同法醫解剖，經鑑定報告指出，檢驗2551種相關常見毒物，死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物 或足以導致昏迷、死亡的烈性毒藥物，此案查無死者於墜樓前有遭施打或服用毒藥物等事證。

此外，檢方傳訊搶救時急救團隊、醫護人員，追查死者左右手臂、上臂及手肘等處留有黏貼紗布，證人指稱，情況緊急時，同時需要輸血及打強心針，才有左手及右手施打針的痕跡，並確定是插針的醫療行為。

此外，法醫研究所的函文鑑定說明，人體如被注射高劑量的氯化鉀或磷酸鉀，血液中鉀離子濃度不可能驗出正常值，而死者在急救時，就中國醫藥大學附設醫院所出具的死者體內血液鉀離子濃度為「正常」，所以，死者於生前尚無遭短時間注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀的可能。

至於外傳賴男恐遭殺害後，自低樓層「被墜樓」一事。檢方表示，根據夏家10 樓陽臺欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕；陽台外側前緣平台也有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出死者DNA，經比對現場勘查採證的墜樓路徑及身上的致命傷，包括背部呈平行 2 條傷痕狀，左後背部鈍挫傷，並引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。

檢方認定死者應係撞擊該社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面。