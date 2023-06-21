「超級飆風」（Super Rafale）F-5戰機

俄烏戰爭證明，在無人機和遠程防空飛彈當道的時代，戰機必須要進行脫胎換骨的蛻變，才能與時俱進。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，法國達梭航太（Dassault Aviation）構思的「超級飆風」（Super Rafale）F-5將與無人忠誠僚機搭檔，並配備新型彈藥，以壓制敵軍防空系統。「飆風」F-5除了裝備聯合干擾雷達外，還有自衛系統，將可為自身和其他參戰裝備製造「防護罩」，未來它將進化成名為「飆風俱樂部」（Club Rafale）的技術系統。

「飆風」雖然爭取到一些大客戶，但達梭最氣惱的，就是美製F-35戰機幾乎在所有的競賽和兵推中都無情輾壓「飆風」。

不過，據法國國防軍事網《元防禦》（Meta-defense）說，「超級飆風」或「飆風」F5將進化到嶄新的層次。F5將在2024-2030年的軍事規劃專案下，進行高度升級，而法國武裝部隊希望，這能徹底改變「飆風」在國際舞台上，尤其是和美製F-35 戰機的相對定位。

法國航太軍（French Air and Space Force，FASF）目前使用的是2013年研製，並於2018年服役的「飆風」標準版F3-R。它是以F3為基礎升級而來，搭載了由「歐洲飛彈集團」（MBDA）生產的「流星」（Meteor）長程空對空飛彈。此外，它還裝備了泰雷茲集團（Thales）打造的新一代遠程識別光電系統（TALIOS）瞄準吊艙，能靠雷射指標器，進行高精準空對地打擊。

未來「飆風」F-5將有「神經元」（nEUROn）無人機當忠誠僚機，報導說，F-35是5代戰機的代表，但「飆風」F-5卻將在「下世代空優」（NGAD）戰機專案下，為6代戰機時代的降臨揭開序幕。