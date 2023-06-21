許多人都有翹二郎腿的習慣，千萬別小看這個動作，可能會對身體帶來極大負面影響。骨科醫師嚴可倫表示，翹腳可能會對身體帶來4大傷害，包括梨狀肌症候群、靜脈曲張、坐骨神經痛及異常頻尿；尤其，當骨盆底肌肉筋膜失去彈性，還會影響床上表現，不可不慎。

骨科醫師嚴可倫在臉書專頁發文，提到演講時無意間發現底下聽眾都翹著二郎腿，他表示自己完全不介意大家用舒服的姿勢來聽講，但身為骨科醫師，他還是必須提醒，翹二郎腿對身體會帶來4大傷害：

1、梨狀肌症候群：嚴可倫指出，梨狀肌是臀部深處的一塊肌肉，而翹腳會讓梨狀肌被過度使用變得緊繃，進而引起腫脹跟發炎。症狀是臀部深處會痛，且在變換姿勢、跟坐著的時候會特別明顯。

2、靜脈曲張：嚴可倫說明，翹腳時，兩條腿會交疊在一起，而翹起來那條腿的後側神經血管會壓在另一隻腳上，容易影響血液流動，會提高小腿靜脈曲張機率。除此，嚴可倫提醒，久坐也容易造成靜脈曲張。

3、坐骨神經痛：嚴可倫表示，翹腳會讓骨盆壓力不平衡，從而引起椎間盤、坐骨神經痛等問題。如果已經出現酸、麻、痛、無力等症狀，或是長輩有出現這些情況，更要多加留意。

4、 異常頻尿：嚴可倫示警，翹腳可能引起骨盆底肌肉筋膜失去彈性，導致排尿下腹疼痛或頻尿，甚至還會影響床上表現。

至於該如何改掉翹二郎腿的習慣？亞東醫院骨科醫師陳鈺泓曾在臉書專頁發文分享2招，其一是坐椅子時，養成習慣讓雙腿貼緊椅子，除非站起身，否則不離開；另外是，坐下前先要有「雙腿貼緊椅子」的心理準備，想翹腳時就起身走動，舒展筋骨再坐回來，約半個月後就會發現，身體已經不會自然想翹腳。